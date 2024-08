Temptation Island 11 prosegue a gonfie vele la frequentazione tra una delle fidanzate e il suo tentatore | Serata speciale!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 25 agosto 2024) Nonostante i recenti rumor, latra unadell’ultima edizione die il suosembra proseguire nel migliore dei modi. Stiamo parlando di Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello, che si sono conosciuti proprio durante l’undicesima edizione del realitytentazioni di Canale 5. Vittoria aveva deciso di scrivere al programma perché insoddisfatta del rapporto con il fidanzato Alex Petri, reo di non darle le giuste attenzioni e di non includerla a sufficienza nella sua vita. I primi giorni all’interno del villaggio non sono stati per niente facili per la Bricarello, la quale nel vedere le immagini del fidanzato sempre più vicino alla single Nicole era stata presa da un momento di forte sconforto.