Paura per una fuga di Gpl a un distributore di carburante di Capalbio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 25 agosto 2024)– Attimi diper la fuoriscita di Gpl a undi. Due squadre e il funzionario tecnico del comando di Grosseto, sono intervenuti sull’Aurelia anel pomeriggio del 24 agosto. La fuoriuscita del gas, per cause in corso di verifica, ha causato un principio di incendio in prossimità dei contatori elettrici a servizio dell’impianto di distribuzione prontamente estinto dal gestore dell’impianto. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a delimitare immediatamente la zona e, in collaborazione con un tecnico incaricato della manutenzione dell’impianto, ha provveduto a chiudere tutte le valvole di alimentazione. Per l’intervento la strada statale Aurelia, in prossimità dell’impianto, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per il ripristino delle condizioni di sicurezza.