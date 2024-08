Lukaku il bambino povero diventato campione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) Romeluapproda al Napoli: dalla povertà in Belgio ai trionfi con Conte, la storia dell’attaccante che ha conquistato l’Europa del calcio Romeluè pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Napoli, riunendosi con il suo mentore Antonio Conte. La storia del bomber belga, dalle strade di Anversa allo stadio Maradona, è un racconto di determinazione e successo che ha dell’incredibile. Cresciuto in condizioni di estrema povertà,ricorda spesso la sua infanzia difficile: “Mia madre allungava il latte con l’acqua per farlo durare di più. A volte non avevamo elettricità per settimane. La mia Champions League era ascoltare i racconti dei miei compagni o leggere i giornali degli altri.” Questa fame, letterale e metaforica, ha plasmato il carattere del giovane Romelu.