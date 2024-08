La guerra in Ucraina in prima linea | Io inviato alla ricerca della verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Sono stati, sono e, purtroppo, saranno in tanti a parlarein. Ma non tutte le ‘testimonianze’ sono uguali. C’è chi lal’ha vissuta veramente, trovandosi nell’occhio del ciclone, per così dire, rischiando più volte la vita. Sul fronte, e non solo. Come Luca Steinmann, ospite oggi (ore 18) dell’Ancona Foto Festival, rassegna organizzata dall’associazione fotografica Il Mascherone. Nella Sala BoxeMole Vanvitelliana Steinmann presenterà il suo libro "Il fronte russo – Lainraccontata dall’tra i soldati di Putin" (Rizzoli). Opera preziosa, anche perché l’autore è stato uno dei pochissimi giornalisti ad aver avuto l’opportunità di seguire l’iniziale avanzata russa,che Mosca proibisse l’ingresso di cronisti e reporter in zona di