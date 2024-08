Kate Middleton ultime notizie | Non abbassa la guardia Sempre più vicina al Re

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 25 agosto 2024)nonmai la: la Principessa del Galles è perfetta in pubblico. Di classe, raffinata, mai una sbavatura. Non è nata Principessa, ma èstata regale, un tratto in lei innato, che ha coltivato nel tempo, impegnandosi per rappresentare la Famiglia Reale. E questo aspetto èstato molto apprezzato da Re Carlo, che l’hadefinita come la sua “amatissima nuora” e “la figlia che non ha mai avuto”., com’è davvero la Principessa del Galles Siamo proprio sicuri di conoscere? Una persona di classe, certo, ma nel privato è anche molto “più divertente” di quanto appaia in pubblico, secondo Robert Jobson, autore di Catherine, la Principessa del Galles. “Le ho parlato ed èmolto attenta a ciò che dice alla stampa. () Penso che sia molto più divertente dell’immagine che ci viene presentata, un po’ enigmatica”.