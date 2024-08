Il rapinatore seriale di Bande Nere Filippino arrestato dai carabinieri | a luglio accoltellò un connazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Ore 21.40 di venerdì, siamo al parco Bruni di viale Caterina da Forlì, in zona. Quel parchetto vicino allo spartitraffico, proprio davanti agli ingressi del Golgi Redaelli e a due passi da una pizzeria, è uno dei ritrovi abituali dei cittadini filippini residenti a Milano, che si incontrano lì per mangiare qualcosa insieme e giocare a carte. A un certo punto, spunta Ines R., 64 anni, che molti connazionali indicano come una persona violenta: si avvicina al sessantenne N.S. e gli punta un coltello da cucina al fianco, intimandogli di consegnare i soldi che ha con sé. La sorella dell’uomo se ne accorge immediatamente e chiama il 112, urlando "Aiuto, aiuto" per richiamare l’attenzione e fare terra bruciata attorno all’aggressore.