Il Bayern parte bene in Bundesliga | Wolfsburg battuto 3-2

(Di domenica 25 agosto 2024) Esordio stagionale incon vittoria per il nuovoMonaco di Vincent Kompany. Alla Volkswagen Arena la squadra bavarese ha3-2 ile ha risposto a Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen conquistando i primi tre punti in palio del campionato. Al 20? è Musiala a sbloccare il risultato, ma nella ripresa ilsi ritrova a rincorrere. Merito di Majer che tra il 47? e il 55? realizza la doppietta del sorpasso. La fortuna però aiuta ile al 65? un autogol di Kaminski regala il 2-2 agli uomini di Kompany. Un gol di Gnabry all’82’ infine vale tre punti per il, che sale in testa insieme a Friburgo, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim e Lipsia. Nella seconda giornata di campionato ilospiterà il Friburgo, mentre ilfarà visita al Kiel. Ilin3-2 SportFace.