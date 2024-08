Festa dell’aquilone Hong Kong punta a vincere ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) La sessantanovesimasi avvicina a grandi passi. Giovedì pomeriggio partirà con i più piccoli impegnati nel pitturare l’aquilone di stoffa, ma venerdì ci sarà già uno dei momenti clou di ogni edizione: ladi riconsegna del Trofeo Città di Urbino. Coppa che dal settembre 2023 è gelosamente custodita dalla contrada di, guidata da Gabriele Iacomucci, all’interno della pizzeria Mystic, sede “di rappresentanza“ dei gialli. Iacomucci, dispiace dover lasciare la coppa? "Certo. Sarà un dispiacere non vederla più, ma sono schietto: noi puntiamo a non lasciarla. O meglio, a riprendercela subito. Abbiamo vinto negli anni passati l’aquilone di bellezza per alcune edizioni consecutive, non vedo perché non potrebbe accadere anche con la coppa più importante. Puntiamo al bis; anzi, anche al tris, perché già guardiamo alla prossima edizione".