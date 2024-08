Erano in 4 su una Smart da 2 Ancora sangue sulle strade italiane bimba di 8 anni sbalzata fuori dall’abitacolo | morta sul colpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 25 agosto 2024, lungo la strada Domitiana a Giugliano in Campania, dove unaFortwo si è ribaltata, causando la morte di una bambina di soli 8. L’auto, a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da quattro persone, è finitacontrollo, portando a conseguenze devastanti. Secondo le prime ricostruzioni, lastava percorrendo la Domitiana quando, per causeda accertare, ha perso stabilità e si è ribaltata. >> “Lo schianto subito dopo il decollo”. Tragedia sui cieli italiani, veivolo precipita poco lontano dall’aeroporto A bordo dell’auto si trovavano i genitori e due figlie, una delle quali, la più piccola, è statadal veicolo durante il ribaltamento. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare.