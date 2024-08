Ciclismo | Paolo Bettini ricorda il trionfo olimpico in giro per la Grecia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Atene,25 agosto 2024 - Il viaggio indicomincia dall’ascesa all’Olimpo. E’ partita l’avventura del campioneper celebrare l’Oro conquistato dal livornese ad Atene. Il volo da Fiumicino verso laper rivivere, vent'anni dopo, le emozioni della vittoria ai Giochi Olimpici. Arrivato a Salonicco, il campioneha affrontato un’ora di trasferimento per raggiungere la base logistica di Katerini, un comune situato nella periferia della Macedonia centrale. Da qui partirà l’avventura che lo porterà, in undici giorni, fino al Peloponneso con la linea bianca di Atene. “Scalerò il Monte Olimpo” - spiega- sono circa quaranta chilometri che percorrerò in solitaria, un momento intimo per me stesso. Questa pedalata ha un significato molto profondo, per molti aspetti.