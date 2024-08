Ciao grande maestro Il saluto a Mario Stagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) "Hai fatto felice ogni donna. Hai creato e insegnato bellezza". Tantissimi messaggi di affetto per, il re indiscusso degli hair stylist, scomparso all’età di 83 anni. Un dolore che ha scosso l’intera Versilia perchèera "il" per antonomasia, modernissimo e rivoluzionario nel suo concetto di interpretare i capelli. I funerali sono fissati per domani alle 10 nella chiesa di Lido di Camaiore, a due passi da dove è cominciata la sua storia professionale. Lidese doc, era infatti cresciuto nella pensione Lilli gestita dal padre, mentre mamma faceva la parrucchiera sotto i portici di via Gigliotti. "Non ricordo perchè – raccontò– consideravo il mestiere di mia madre da non prendere assolutamente in considerazione. Un giorno per caso mi misi ad acconciare la dipendente: mia madre rientrando si stupì di cosí tanta bellezza ed io di me stesso".