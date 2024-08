Che balzo di Lorenzo Sonego nel ranking ATP | diventano 7 gli azzurri in top50!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Una settimana da ricordare.si è ritrovato sul cemento americano, a Winston-Salem. Dopo mesi di grandi difficoltà e tante sconfitte, il piemontese è riuscito a far vedere il suo tennis, fatto di aggressività e accelerazioni, efficiente in particolare nelle esecuzioni di dritto e di servizio. Unsolido anche dal lato del rovescio e questo gli ha permesso di arrivare in fondo. La Finale contro lo statunitense Alex Michelsen è stata dominato: 6-0 6-3 lo score in favore di Sonny, che con questo risultato ha portato a quattro le affermazioni in carriera nel massimo circuito. Una vittoria ATP che mancava da quasi due anni ricordando, il titolo conquistato sul veloce indoor a Metz nel 2022. Ci sono chiaramente dei riflessi importanti anche nella classifica mondiale.