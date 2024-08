C’è Marco Tullio Giordana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Doppio appuntamento condomani al Cinema Arena Gabbiano di Senigallia. Il grande regista sarà presente alle due proiezioni del suo ultimo film "La vita accanto", presentato in anteprima nazionale assoluta la settimana scorsa. Alle ore 18.30sarà nella sala interna, mentre alle 21.30 si sposterà nell’Arena, dove al termine della proiezione ci sarà un incontro-dibattito con il pubblico, sul film e sul suo lavoro in generale. "La vita accanto" è ispirato all’omonimo romanzo edito nel 2010 della scrittrice Mariapia Veladiano, vincitrice tra l’altro del Premio Calvino. L’opera racconta la storia di un nucleo familiare in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto.