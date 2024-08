Cattivi odori la Procura indaga ancora sulla Fileni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Jesi (Ancona), 25 agosto 2024 - I residenti chiamano ogni giorno anche il numero unico 112 per lamentareattorno agli stabilimentiattorno a Jesi, l’Arpam torna sul posto per programmare nuovi rilievi. Lain seguito ai numerosi esposti dei residenti rivolti anche ad Arpam, carabinieri forestali e vigili urbani ha aperto un nuovo fascicolo per getto di cose pericolose, punito dall’articolo 674 del codice penale che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”.