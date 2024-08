Udinese-Lazio 2-1 | Thauvin incanta e regala ai friulani una notte in testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Udine, 24 agosto 2024 - Lo scorso anno le sue magie sono fatte attendere, quest'anno già alla seconda di campionato hannoto il primo successo all'. I bianconeri infatti superano per 2-1 lanel segno di Florian: il fantasista francese primaa Lucca l'assist per il vantaggio, poi si mette in proprio per la rete del raddoppio, dopo aver percorso circa 50 metri palla al piede. I biancocelesti non riescono invece nella rimonta sul finale, sfruttando l'uomo in più dopo l'espulsione per doppio giallo di Kamara, la rete infatti arriva troppo tardi con Isaksen al 94' a muovere il punteggio per gli ospiti, senza però riuscire a mettere in discussione i tre punti per i