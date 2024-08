Tragedia al Festival di Solingen | almeno tre morti in un attacco a coltello

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 agosto 2024) Un evento tragico ha scosso la città didurante le celebrazioni del 650° anniversario della sua fondazione. Ieri sera, durante il 'della diversità', tre persone sono state uccise e quattro ferite in una coltellate nella piazza del mercato, situata nel cuore del centro cittadino. Il presunto aggressore è attualmente in fuga, e le forze dell'ordine stanno conducendo una massiccia operazione di ricerca.La dinamica dell'Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, l'assalitore avrebbe agito in modo mirato, scegliendo accuratamente le sue vittime tra la folla che partecipava alla festa. Le motivazioni esatte del gesto non sono ancora state chiarite, ma la polizia ha già classificato l'incidente come un attentato, vista la premeditazione con cui l'aggressore ha colpito.