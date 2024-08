Spezia che vittoria | il gol da tre punti arriva oltre il novantesimo E’ Aurelio l’eroe di giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) La, 24 agosto 2024 – Esordio migliore tra le mura amiche in questo campionato di Serie B 2024 / 2025 non poteva esserci. Lovince per 2-1 in rimonta in casa contro il Frosinone che pure era andato in vantaggio. Ma le Aquile di D’Angelo sono rimaste compatte e prima acciuffano il pareggio, poi con, al 92’, quando la partita ormai era incanalata verso l’1-1la gioia infinita. La rete che vale tre. Unafondamentale in questo inizio di campionato. Secondo risultato utile consecutivo dopo il 2-2 contro il Pisa. Impossibile nella serata dell’esordio del Picco dare una delusione a uno stadio che era gremito, per una prima partita casalinga che era attesissima. Il tap in diche porta i tresugli sviluppi di un corner. C’è una mischia in area, la pallapoi all’ex Palermo che segna e fa impazzire la curva Ferrovia.