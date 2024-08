Semina il caos in centro città | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Serata movimentata neldi San Benedetto dove un cittadino di nazionalità straniera, in evidente stato di ubriachezza, intorno alle ore 23 di giovedì ha creato non pochi problemi. E’ accaduto all’angolo fra via Curzi e viale Secondo Moretti, a ridosso dell’isola pedonale. Il cittadino di nazionalità russa, già artefice di altri eventi analoghi, stava creando problemi lungo la via, tanto che i cittadini hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute sul posto per placare la situazione e controllare il soggetto. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale i cui agenti hanno fatto difficoltà a fronteggiare la situazione da soli, così è dovuta accorrere una volante del commissariato di pubblica sicurezza.