Quando l’attesa in aeroporto diventa un’esperienza

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Spesso visti solo come semplici luoghi di transito, gli aeroporti di tutto il mondo stanno progressivamente reinventandosi,ndo vere e proprie destinazioni in sé. Dai servizi per gli animali ai noleggi di abiti sostenibili, dall’automazione all’arte, ecco una panoramica dei più insoliti e innovativi scali aeroportuali del pianeta. Pet Therapy in volo Conosciuto da tempo comepet-friendly, l’hub di Istanbul ha recentemente introdotto il rivoluzionario “Therapy Dog Project”. Qui, cani certificati e professionalmente addestrati offrono comfort e tranquillità ai passeggeri ansiosi o stressati, soprattutto nelle ore di maggior traffico. Un’iniziativa che segue le orme di esperienze simili realizzate anche a Milano-Malpensa e Berlino, dimostrando come gli aeroporti stiano lentamente trasformandosi in oasi di serenità per i viaggiatori.