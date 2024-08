Principe William la scelta drastica sulla sorella di Camilla

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilsta proseguendo nell’ottenimento di sempre più incarichi istituzionali da quando ha ottenuto la carica didel Galles. Non solo, da quando re Carlo ha dovuto dedicarsi alle cure per la sua malattia gli impegni sono aumentati, così come le scelte da fare sono state sempre di una più elevata portata. Undel grado dideve prendere anche scelte scomode, che fanno comunque parte del suo ruolo di erede al trono. Soprattutto dopo la diagnosi di cancro di re Carlo, al primogenito sono stati conferiti sempre più incarichi di grande valore. A volte però è necessario prendere anche decisioni difficili, come quella di “far fuori” ladella regina. Il licenziamento del, foto Ansa – VelvetGossipIlsta prendendo sempre più piede all’interno della monarchia britannica.