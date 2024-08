Più pensioni che stipendi | le previsioni e i numeri Ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 Agosto 2024 – Leerogate dall’Inps sono destinate a superare le buste paga degli operai e degli impiegati occupati nelle fabbriche e negli uffici, anche nelle ripartizioni geografiche del Centro e del Nord, mettendo così a rischio la sostenibilità economica del nostro sistema sanitario e previdenziale. Entro il 2028 sono destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età 2,9 milioni di italiani, di cui 2,1 milioni sono attualmente occupati nelle regioni centro settentrionali. È evidente, visto la grave crisi demografica in atto, che difficilmente riusciremo a rimpiazzare tutti questi lavoratori che non saranno più tenuti a timbrare il cartellino ogni giorno. Gli ultimi dati disponibili che ci consentono di effettuare un confronto tra il numero degli addetti e quello delleerogate agli italiani sono riferiti al 2022.