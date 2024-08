Per ridurre le temperatura occorre azzerare Co2 e altri gas serra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) “Indipendentemente dall’obiettivo di, questa si stabilizzerà solamente quando avremo azzerato le emissioni nette di Co2”, inoltre, visto che “i cambiamenti climatici non sono dovuti soltanto alla Co2 ma anche adgas, con il tempo dovremoanche quelli”. Dobbiamo tendere “verso le emissioni negative di Co2 per compensare le emissioni digas, come ad esempio N2o”, il terzo gas più importante a effetto, che proviene principalmente dal settore agricolo. Ne è convinto lo Roberto Schaeffer, scienziato esperto di economia energetica, intervenuto a un simposio internazionale su energia e clima al Centro di Fisica Teorica Abdus Salam – Ictp di Trieste. Se non si cambierà politica, le previsioni al 2100 delle emissioni e delle temperature prevedono “un aumento di 3.5 gradi rispetto ai livelli industriali.