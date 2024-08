Jennifer Lopez voleva salvare il matrimonio ma Ben Affleck ha un lato oscuro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Dobbiamo essere onesti: nessuno è rimasto “sconvolto” dal divorzio die Ben. Anche perché la conferma è stata preceduta da una lunga serie di “gossip” sul loro allontanamento. E c’è da dire che la presunta crisi è stata ampiamente anticipata più di un anno fa, in tempi non sospetti. Ora, emergono nuovi dettagli sulla fine deldei Bennifer 2.0: leiil rapporto, lui non proprio. E si parla di nuovo di “”.ilcon Benci ha provato fino all’ultimo, è questa la verità. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sulla fine delcon Ben, sappiamo che proprio la cantante ha tentato in ogni modo di recuperare quel legame in cui ha creduto fino all’ultimo. Ma lui l’ha umiliata, e questo ha spaccato definitivamente il rapporto.