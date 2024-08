Inter accordo con Gate io | i dettagli della nuova collaborazione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) L’ha raggiunto un’intesa con.io, nuovo Official Sleeve Partner dell’il cui logo apparirà sulle manicheprima maglia dell’maschile e di quella femminile. ANNUNCIO – L’, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, annuncia unapartnership, spiegando: «.io, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, è orgoglioso di annunciare di aver siglato undi partnership con FCnazionale Milano, uno dei club calcistici più prestigiosi a livellonazionale e campione in caricaSerie A. A partire dalla stagione 2024/25,.io è Official Sleeve Partner dell’, con il suo logo che apparirà sulle maniche delle maglie da giocoPrima Squadra maschile e delleWomen, oltre che delle squadre U20 del Club.