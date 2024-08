Gabrielloni da Jesi al Como | La serie A era un sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Se solo avesse velleità politiche fra qualche anno apotrebbero anche farlo sindaco. Trenta anni appena compiuti, una laurea in economia all’università di Macerata, Alessandroha fatto innamorare un intera città, cittadino esemplare fuori, implacabile attaccante da area di rigore sul campo di calcio: dallaD con lana all’esordio, domenica scorsa, allo Stadium di Torino contro la Juventus. Nella borsa da gioco ladi campionati vinti, da protagonista, con la formazione lariana. Va beh, le ‘bandiere’ non saranno più di moda ma qui non si può fare diversamente.