Fra danza e archeologia a Positano nasce Isadora il fumetto

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano, 24 ago. (askanews) – Trala doppia anima didiventa un. Protagonista, nome evocativo del talento coreutico di una ragazza vissuta al tempo dell’eruzione che seppellì Pompei e anche la ricchissima Villa Romana di, oggi gioiello della Costiera Amalfitana. La pubblicazione, a cura di Laura Valente e realizzata dalla scuola Italiana di Comix, in italiano e in inglese,all’interno del progetto multidisciplinare ‘La villa romana si racconta’, con la curatela scientifica della stessa Valente, vincitrice del bando del Ministero dell’Interno per i borghi d’arte. E la presentazione in anteprima dell’opera non poteva che avvenire il prossimo 7 settembre nel corso della 52esima edizione del premio dipiù antico del mondo, intitolato a Léonide Massine.