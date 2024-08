Dybala Comune Roma lancia sondaggio WhatsApp | Cosa l’ha convinto a restare? Tra risposte nasoni e cibo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) – “avrà?”. E’ l’anomaloto daCapitale sul suo canaleufficiale che conta oltre 227.000 iscritti. Ma ancor più particolari sono lesuggerite aini. Alle 17,30 di oggi, delle quattro proposte da chi gestisce il canale, la più gettonata con oltre 1.600è “Ini’, a seguire “Le bellezze della città”, 472 sì. Altro must è “La bontà del”, con 362 voti come se la Joya avesse deciso di rimanere all’ombra del Colosseo per un piatto di carbonara o una pajata. Ma il colpo di genio deldiarriva con il quarto suggerimento: “I”, cioè le fontanelle pubbliche dicon la canna curva dalla caratteristica forma a becco. Una risposta così folkloristica che ha registrato una valanga di consensi.