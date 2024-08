Con Zaho de Sagazan nasce una stella Il pop francese ne aveva bisogno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Per distrarci dalla noia dei tormentoni estivi andiamo a cercare qualcosa di musicalmente nuovo. Non lontano, in Francia. I più attenti già l’avranno notata. Era l’11 agosto, sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi parigine e, fasciata in un meraviglioso abito Vuitton, una diafana ragazza bionda, accompagnata dal coro dell’Accademia Haendel-Hendrix, intonava nei giardini delle Tuileries “Sous le Ciel de Paris”, il celebre motivo che Édith Piaf cantò nel 1951 per l’omonimo film di Julien Duvivier. Senza temere l’ardito confronto. La fanciulla colpiva l’occhio con la sua presenza teatrale e stuzzicava l’orecchio con una vocalità strabordante. Il suo nome èMélusine Le Moniès de, in arte semplicementede, e oltralpe è considerata la più luminosa promessa d’una canzonein cerca di protagonisti.