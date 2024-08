CdS – Chiesa-Barcellona ecco quanto può incassare la Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 agosto 2024) 2024-08-24 20:58:27 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Federicoaspetta il. Nello specifico, attende le cessioni del club blaugrana, che per far spazio ai nuovi arrivi deve prima vendere e ridurre quindi l’attuale monte ingaggi. Dani Olmo non è stato infatti ancora tesserato, ha perso la prima partita contro il Valencia e salterà anche quella contro l’Athletic Bilbao: può allenarsi con il club, ma non è tecnicamente tesserabile come nuovo calciatore del club.con Pubill: cosa può succedere L’agente Ramadani vorrebbe portare alanche l’esterno spagnolo Pubill, classe 2003, vicinissimo all’Atalanta nelle scorse settimane fino al ripensamento dei bergamaschi: secondo i nerazzurri, il giovane calciatore non avrebbe superato le visite mediche per un problema fisico.