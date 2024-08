Bimbo di 2 anni rischia di annegare in piscina a Formello

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. Un bambino di soli 2è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma dopo averto dinelladi una villetta privata a, in località ‘Le Rughe’. L’incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione die Cassia Radiomobile. Il bambino è stato trasportato d’urgenza al nosocomio romano tramite elicottero, dove ora si trova in gravi condizioni. Le autorità stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente.