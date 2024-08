Beach volley brividi ad Amburgo | Gottardi Menegatti ai quarti Orsi Toth Bianchi none Che occasione per Nicolai Cottafava…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Mattinata daper l’Italia deladdove si sono da poco conclusi i primi due ottavi di finale del torneo femminile che vedevano al via due coppie azzurre:sono riuscite a superare il turno non senza qualche sussulto, mentresono state eliminate ma salutano la loro prima presenza in un Elite 16 con un buon nono posto ma soprattutto con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con alcune delle coppie più forti del panorama internazionale.stavolta, a differenza del doppio successo all’Europeo, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione delle finlandesi Ahtiainen/Lahti. La coppia italiana ha vinto una sfida rocambolesca, totalmente diversa da quelle a senso unico di una settimana fa.