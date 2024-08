Ultim’ora Sinner ancora caos | spunta tutta la verità

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024), dopo la positività al doping e la mancata squalifica perché innocente,lasul tennista azzurro. Ecco le parole Ha fatto scalpore la positività di Jannik, assolto perché non è stato ritenuto responsabile di quella crema passata per curare le ferite. Chi lo ha difeso chi invece, anche diversi ex colleghi, hanno attaccato il tennista azzurro. Che ha passato dei momenti difficilissimi, di quelli che nessuno può immaginare, con una spada di Damocle sulla testa fin quando non è arrivata una decisione ufficiale e finale da parte delle autorità competenti.(Lapresse) – Ilveggente.it, adesso, si può solo ed esclusivamente concentrare sul prossimo torneo da vincere, lo Slam, quello in America (Us Open) dopo aver trionfato a Cincinnati qualche giorno fa.