Ultime Notizie Roma del 23-08-2024 ore 12 | 10

(Di venerdì 23 agosto 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale di diritti miei bilancio di un incidente stradale avvenuto a Fossacesia nella serata di ieri 23 agosto intorno alle ore 21 in via Vecchia scorciosa in provincia di Chieti mi baso una prima ricostruzione di una motocicletta si sarebbero scontrati contro un palo dove perso il controllo del mezzo l’impatto è stato molto violento non ha lasciato scampo ai due Un ragazzo e una ragazza rispettivamente 18 e 19 anni in attesa delle operazioni di recupero del bayesian Il Veliero affondato davanti alla costa di Porticello Palermo per esaminare le imbarcazione da scatola nera dalle quali si attendono elementi decisivi l’attenzione investigatori si concentra sulle cause del naufragio avvenuto all’alba di lunedì in seguito una tromba d’aria si fa sempre più strada l’ipotesi di una catena di errori ...