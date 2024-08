Tragico schianto in moto Carlo e Giorgia muoiono così a soli 18 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lanciano – Due giovani studenti, neo diplomati al liceo, hanno perso tragicamente la vita ieri sera in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia. Le vittime sonoRizzi, 18, eApollonio, 19. L’incidente è avvenuto quando laHonda, guidata daRizzi, è uscita di strada, schiantandosi prima contro un ulivo e successivamente contro un palo in cemento armato situato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato fatale: i due giovani sono morti sul colpo. Entrambi indossavano il casco, ma la violenza dell’impatto è stata tale che i caschi si sono sganciati, rendendo vano qualsiasi tentativo di soccorso. I sanitari, giunti immediatamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei ragazzi.