Stanze in affitto sempre più care per gli studenti impossibile studiare da fuori sede

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il mercato degli affitti dellein Italia sembra non voler fermare la sua corsa al rialzo. Trae giovani lavoratori, trovare una stanza a un prezzo ragionevole è diventata una sfida quotidiana. Milano si conferma il leader incontrastato della classifica dei canoni più salati, con un prezzo medio che tocca i 675 euro per una stanza singola. E non parliamo di zone centrali o esclusive: questo è il prezzo chepiù persone sono costrette a pagare per un tetto condiviso. Secondo i dati forniti dai report di Immobiliare.it Insights e Idealista, il mercato delleinin Italia ha registrato un aumento dei prezzi e della domanda, con Milano e Bologna in cima alla lista delle città più costose. L’analisi di Immobiliare.