Sos medici di famiglia | escono due dottori e ne entra in servizio uno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Rescaldina, 23 agosto 2024 – Duedina generale che cessano l’attività e un nuovo inserimento. Al 31 agosto il dottor Maurizio Casati di Rescaldina e il collega William Pedroli di Bareggio non saranno più operativi. A Rescaldina, però, il 2 settembre prenderàla dottoressa Elisa Anghileri, e dunque i cittadini non saranno in difficoltà. Ma a Bareggio? Per avere un quadro della situazione deidiabbiamo contattto Simonetta Stefanoni, direttore del Distretto abbiatense dell’ASST Ovest Milanese. Dottoressa, che succederà nei prossimi giorni a Bareggio? Stiamo valutando l’apertura di un ambulatorio medico temporaneo: abbiamo già la disponibilità di un medico, e forse se ne aggiungerà un secondo. Nessuno rimane senza assistenza.