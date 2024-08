Se esistono i paradisi fiscali è anche perché il nostro è un inferno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Al direttore - “La peggiore sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama conformismo. E’ una malattia mentale, simile all’agorafobia: il terrore della propria indipendenza; una specie di ossessione, che non attende le raccomandazioni esterne, ma le previene; che non si piega alle pressioni dei superiori, ma se le immagina e le soddisfa in anticipo” (Piero Calamandrei, “Elogio dei giudici”, Ponte alle Grazie, 1999). Per fortuna il giudice che ha archiviato la querela di Piercamillo Davigo al Foglio era immune dalla “davighite”. Non tutto è perduto nel, come diceva De Gaulle, che non è un paese povero, ma un povero paese.