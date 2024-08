Punta coltello a un ragazzino e gli ruba il cellulare | Lo vuoi indietro? Devi darmi 50 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Somma Lombardo (Varese) – I Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo hanno arrestato un 21enne con l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione. Il giovane, noto per i suoi precedenti specifici, era stato arrestato solo qualche giorno prima per un furto messo a segno ai danni di un esercizio commerciale di Somma Lombardo. L'ordinanza di custodia cautelare arriva a seguito delle indagini che i militari dell'Arma Sommese hanno eseguito a seguito di una rapina messa a segno ai primi di luglio, in pieno giorno. Mentre si aggirava per le strade di Somma Lombardo, il 21enne ha intercettato un ragazzo minorenne che stava tornando a casa a piedi. Raggiunta la vittima, non ha esitato argli una serramanico e ad impossessarsi dello smartphone che ilaveva con sé, intimandogli di sbloccarlo.