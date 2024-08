Prolungare la tintarella I consigli dell’esperta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’abbronzatura da sempre è l’immancabile complemento della vacanza al mare. Quando è uniforme e dorata regala subito alla pelle la bonne mine, come dicono i francesi, cioè un aspetto sano. Se non ci si espone con costanza al sole, la pelle rimane abbronzata per circa tre settimane, il tempo necessario al rinnovamento cellulare. Ma è possibile mantenere più a lungo lacon alcuni semplici accorgimenti, già al rientro in città. Il primo passo è l’esfoliazione. Alla fine della vacanza ci si ritrova con uno spesso strato di cellule morte e la pelle che tende ad avere un aspetto opaco. Lo scrub rimuove delicatamente questo strato e ravviva la luminosità della carnagione. L’ideale è fare un’esfoliazione completa due giorni prima della fine della vacanza per rendere più intenso il colore.