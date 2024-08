Principe Harry e Meghan Markle hanno preso decisione straziante su battesimo della principessa Lilibet

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 23 agosto 2024) Al ritorno negli Stati Uniti dal loro viaggio di quattro giorni in Colombia, ilsi sono riuniti con i loro due figli, ilArchie e lassa. Purtroppo, il giovanee lassa sembrano essere stati trascinati sui giornali per un motivo sconfortante. I figli dinonpraticamente mai avuto contatti con la parte realefamiglia e nessuno sa se e quando le cose potrebbero cambiare. È chiaro, però, che il loro nonno, Re Carlo, desidera incontrare i suoi nipoti statunitensi, e potrebbe non essere l’unico. Non è quindi una sorpresa che le scelte diriguardo ai loro figli siano state messe in discussione. Infatti, i Sussex sono stati accusati di aver “intrappolato” i loro figli negando loro un rapporto con una metÃfamiglia.