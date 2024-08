Prima assoluta The Butterfly Equation in nome di Puccini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Inil 24 agosto al Teatro dei Rinnovati di Siena, l’opera torna protagonista del Chigiana International Festival & Summer Academy 2014 ’Tracce’, con una nuova creazione dell’Accademia Chigiana in coproduzione con il festival austriaco MusikTheaterTage Wien 2024, realizzata in occasione del Centenario della scomparsa di Giacomo. Thedi Thomas Cornelius Desi, opera per cinque voci di soprano, voce recitante e cinque pianoforti, è liberamente ispirata alle trame e ad alcuni dei maggiori personaggi operistici, oltre che ad episodi, persone e accadimenti della vita reale di, emersi dai suoi carteggi personali.