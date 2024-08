Pensa che non ci sia persona più perfetta di Rihanna

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 23 agosto 2024) A$AP Rocky elogia: la compagna e la madreA$AP Rocky, il rapper e modello nato ad Harlem, non ha avuto altro che elogi per la sua compagna di vita,, in una recente intervista con la rivista Billboard. La coppia, che sta insieme dalla fine del 2019 ma si è incontrata per la prima volta nel 2012 agli MTV Video Music Awards, ha due figli, RZA e Riot. Una relazione basata sulla comprensione Rocky, 35 anni, ha parlato apertamente della loro relazione, sottolineando quanto si completino a vicenda. “La nostra relazione sta andando alla grande. Non credo ci sia unapiùdi lei”, ha detto. Ha sottolineato la natura comprensiva di, soprattutto quando i loro programmi sono pieni. “Quando gli impegni sono frenetici, è sempre molto comprensiva. E quando siamo liberi, possiamo trascorrere la maggior parte del nostro tempo insieme.