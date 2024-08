No a Nancy Pelosi non è caduta una busta di cocaina alla convention democratica

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il 23 agosto 2024 è stato pubblicato un video su X in cui si vede la politica statunitensequale, mentre sale sul palco, cade dtasca dei pantaloni un oggetto rettangolare di colore bianco. Secondo chi condivide il video, si tratterebbe di «unacontenente quella che sembra essere». Il video è un estratto dell’intervento cheha fattoche si è tenuta a Chicago dal 19 al 22 agosto 2024, e si è conclusa con la nomina di Kamala Harris come candidata del Partito Democratico statunitense per le elezioni presidenziali di novembre 2024. Il contenuto è presentato in maniera fuorviante e veicola una notizia falsa. Nel video originale, disponibile sul canale Youtube dell’emittente televisiva WFAA, si vede (dal minuto 0:05) che la politica statunitense perde effettivamente qualcosa dtasca.