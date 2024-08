Nike e Wale stanno hanno appena rilasciato le Foamposite più belle del 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prima di tutto, per fugare ogni eventuale dubbio sulleDMV, l'acronimo non indica il Department of Motor Vehicles, la Motorizzazione degli Stati Uniti per intenderci. Negli States, infatti, chiunque si riferisca alla sigla DMV definendola casa propria ha dovuto spiegare ai propri interlocutori, almeno una volta nella vita, che si tratta di un acronimo indicante la regione di Washington, D.C./Maryland/Virginia, una parte del Paese dove i confini di Stato e i limiti delle città si confondono, mentre le città della Virginia settentrionale come Alexandria, la capitale della nazione, e le città più meridionali del Maryland (Baltimora in primis) si fondono in una regione culturale distinta. Per chiunque conosca o provenga da questa zona, il termine DMV, quindi, ha un peso diverso nel linguaggio comune.