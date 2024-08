Lukaku tra Napoli e Chelsea la distanza è preoccupante | i Blues vogliono 40 milioni Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024), trala). È andato male l’incontro traper. Questo è il resoconto delladella Sport. Fumata grigia, altro che azzurra. E uno stallo è unache iniziano a essere preoccupanti a una settimana appena dalla chiusura del mercato. La missione a Londra per Romelusi è chiusa con un nulla di fatto, perché tral’accordo è ancora lontano e sono diversi i punti su cui c’è ancora tanto da lavorare. Intanto manca l’intesa sul cartellino: ilha aperto allo sconto rispetto alla clausola rescissoria da 43di euro, ma è solo una piccola approssimazione per difetto. Isono fermi sulla richiesta di 40che ilieri non era ancora pronto a colmare. Ballano diecidi differenza, mica poco.