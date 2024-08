Lukaku diversità di vedute tra Napoli e Chelsea

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024), insieme al caso Osimhen, sta diventando la telenovela di questa sessione di calciomercato. Ne scrive Sportmediaset evidenziando le distanze tra i due club e toccando le altre operazioni di mercato che vedono coinvolto il, l’accordo ancora non c’è Così Sportmediaset: “L’accordo ancora non c’è, manon sono così distanti per. Molto presto i due club torneranno a incontrarsi e sulla valutazione del cartellino ormai ci siamo: poco più di 30 milioni di euro. Nel summit andato in scena ieri a Londra invece, si sono evidenziatedisu formula dell’affare e modalità di pagamento. Questioni non banali ma nemmeno insuperabili. E intanto per il centrocampo, con Gilmour praticamente in pugno, ecco spuntare una vecchia conoscenza della Serie A: l’ex Bologna Schouten.