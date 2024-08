LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | New Zeland vince con una partenza da maestri ora Luna Rossa contro gli americani

Leggi tutta la notizia su oasport

NEW! 15:07 Ultimo lato di poppa che sarà un'autentica passerella per gli oceanici, che si apprestano a raggiungere American Magic al comando della classifica con 2 vittorie su altrettante regate. 15:06 Seconda parte di gare in pienollo per New, che inizia a perde anche qualche metro di margine risparmiando energie preziose in vista dei prossimi appuntamenti. 15:02 Completato anche il secondo lato di poppa. Vantaggio dei neoesi che supera i 50 secondi, i detentori del titolo fanno sul serio. 15:00 Molto bella da vedere la navigazione di New, con la distanza tra chiglia ed acqua che resta costante. 14:57 I britannici provano ad interrompere il trend, ma tra Ineos Britannia e Newci sono oltre 700 metri quando siamo giunti a metà gara.