Le Nike Air Max SNDR sono le scarpe che vorrai indossare a un rave

(Di venerdì 23 agosto 2024) LeAir Maxsenza dubbio uno dei re-editing più interessanti del 2024. Questeerano originariamente destinate al cross training ed erano adatte sia alla corsa che alla palestra. Oggi, sembrano le sneaker perfette per un: i loro colori audaci e la superficie lucida le rendono perfette per l'abbigliamento serale. Precedentemente conosciuta come Air Sunder Max, la silhouette è nata nel 1999 - segnando una fusione di stili sportivi retrò. Da allora, però, è rimasta relativamente inattiva, a parte una collaborazioneAir Max Sunder x COMME des GARÇONS HOMME PLUS apparsa nel 2021, che ha visto le colorazioni White/Black, Triple White e Triple Black con un telaio nascosto dietro una zip.Air MaxOggi, il modello ritorna nella linea principale con le edizioni Hyper Pink e Black and Volt.