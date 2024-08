La statua di Tedoldi datela a noi Riomaggiore si candida a museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Spezia, 23 agosto 2024 – Se ladi Sergionon la vuole proprio nessuno afarebbero volentieri posto per accoglierla. A lanciare la proposta di ospitalità è Giovanni Paganini presidente dell’associazione commercianti die Manarola e presidente della Pro Loco. “Portatela pure a noi – spiega – sarà un onore ospitare un lavoro di un artista spezzino tanto conosciuto e simbolo della nostra terra. Senza nessuna polemica. Ma se veramente il futuro dellaè quello di essere parcheggiata in un magazzino ci sentiamo in dovere di lanciare l’idea di adottarla. Ovviamente la mia è semplicemente una proposta che dovrà poi passare dalle vie ufficiali. Ma sono sicuro che la nostra sindaca sarà ben lieta di aggiungere bellezza alla nostra grande bellezza”.