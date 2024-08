Jannik Sinner la confessione | Ecco cosa ho passato in questi mesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alla vigilia dello US Open,si prepara ad affrontare il torneo con una ritrovata serenità dopo essere stato assolto dall’accusa di doping. “Non è certo la vigilia ideale per uno Slam, ma so che non ho fatto niente di male,” ha dichiarato il giovane tennista italiano, sottolineando come la vicenda abbia rappresentato una sfida psicologica importante.ha raccontato di aver già giocato “con questo nella testa” e di essere riuscito a mantenere la concentrazione durante le competizioni passate, dimostrando di poter gestire la pressione anche in momenti complicati. “E’ un sollievo essere stato assolto, cercherò di fare il meglio in questo torneo”, ha aggiunto, mostrando determinazione e voglia di riscatto. Il processo che ha coinvoltoè stato lungo e complesso, richiedendo decisioni difficili da parte del tennista e del suo team.